Canal+ se consolide dans le sport pour fidéliser ses abonnés en sécurisant un peu plus les droits de la Premier League de football

Canal+ prolonge et élargit son partenariat historique avec la Premier League, en assurant la diffusion du championnat anglais dans plus de 50 pays pour la nouvelle saison.

Canal+ renforce son ancrage dans le football sur différents marchés. Le groupe annonce ce 14 août avoir sécurisé les droits de diffusion de la Premier League dans plus de 50 pays en Europe, en Afrique et en Asie, incluant la France, la Pologne, la Suisse romande, le Vietnam ou encore l’Afrique subsaharienne. Cette saison marque également l’ajout du Myanmar et l’enrichissement des droits en Pologne. La filiale de Vivendi n’indique cependant pas la durée de ces droits.

Cette collaboration avec le championnat anglais dure depuis plus de 30 ans et vise une audience potentielle de plus de 1,5 milliard de personnes. Canal+ promet une couverture « complète » avec matchs en direct, multiplex chaque samedi, émissions, documentaires, interviews et contenus exclusifs. Le tout sera accessible avec commentaires en langue locale et des fonctionnalités comme le multi-live ou le mode expert sur l’application.

Pour la chaîne, ce renouvellement illustre son « leadership dans la diffusion de contenus sportifs premium » et son engagement à offrir « la meilleure expérience du sport et du football » sur tous les écrans. “Alors que le sport reste un moteur essentiel d’engagement et de fidélisation, cette nouvelle dynamique permet à Canal+ de continuer à offrir une couverture inégalée de la Premier League sur ses marchés les plus stratégiques”, indique par ailleurs un communiqué.

Grâce au feu vert récent obtenu pour racheter MultiChoice Group, le leader de la télévision payante en Afrique anglophone. Canal+ s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec prochainement plus de 40 millions d’abonnés, dans 70 pays.

