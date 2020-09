Julian Bugier succède à Marie-Sophie Lacarrau et devient la nouvelle figure du “13 Heures” de France 2

L’attente aura était courte, une semaine après l’annonce du départ de Marie-Sophie Lacarrau, le nom de son successeur est connu. Le journaliste de 38 ans, Julian Bugier passera de joker à titulaire à la présentation du JT de la mi-journée sur France 2.

Son visage ne vous est surement pas inconnu, Julian Bugier, Joker du “20 Heures” de France 2 va prendre les commandes du rendez-vous mené jusqu’à il y a peu par Marie-Sophie Lacarrau. Cette dernière a quitté France 2 pour succéder à Jean-Pierre Pernaut à la présentation du “13 Heures” de TF1. Julian Bugier finira donc cette saison et prendra ses nouvelles fonctions officiellement à partir du mois de janvier prochain.

Karine Baste-Régis le remplacera à la place de joker du “20 Heures” en semaine et en cas d’absence d’Anne-Sophie Lapix. “Karine et Julian sont de solides incarnations de nos tranches d’information depuis plusieurs années. Ces deux nominations témoignent de notre capacité à promouvoir les talents internes de France Télévisions. Ils porteront, j’en suis certain, notre ambition éditoriale toujours plus haut” a indiqué Laurent Guimier, patron de l’info chez France Télévision.

Source : Le Figaro