C8 : Les femmes à l’honneur avec “TPMP : Elles refont la télé” présentée par Hapsatou Sy

C8 proposera chaque dernier vendredi du mois un rendez-vous dédié aux femmes animées par Hapsatou Sy et une bande de chroniqueuses, premier épisode ce vendredi 25 septembre.

Vendredi, C8 proposera une nouvelle émission mensuelle : “TPMP : Elles refont la télé” en lieu et place de “TPMP ouvert à tous”. Hapsatou Sy sera aux commandes de ce nouveau format et le nom des chroniqueuses qui l’accompagneront a été dévoilé. Au travers posts sur son compte Instagram elle a indiqué qu’elle sera accompagnée de Sandra Sisley, femme de Tomer Sisley ; des journalistes Cyrielle Hariel, Camille Hispard et Natacha Campana ainsi que Tiffany Bonvoisin co-animatrice de la matinale de M Radio avec Vincent Cerutti. Des figures connues du talk-show seront aussi présentes comme Ludivine Rétory, Danielle Moreau et Magalie Berdah.

Au travers d’un communiqué, la chaîne a expliqué le principe de l’émission : Elles refont la télé” tient en une ligne : mettre à l’honneur “toutes les femmes qui ont fait le buzz et marqué l’actualité du mois”.

Source : Puremedias