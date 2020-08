Pour la rentrée M6 s’offre un nouvel habillage visuel et sonore

Bientôt 5 ans que M6 n’avait pas rafraîchi son identité visuelle et sonore, à l’occasion de la rentrée M6 va établir son nouvel habillage à partir du mardi 1er septembre.

M6 va remettre au goût du jour son aspect visuel et sonore, pour l’heure aucune information concernant le visuel n’a fuité, mais c’est l’agence Gédéon spécialisé dans le design pour la télévision qui a travaillé sur le dossier. Cette dernière avait déjà revu entièrement l’habillage de M6 Music.

Europe 1 a dévoilé ce matin le nouvel habillage sonore de la chaîne de Nicolas de Tavernost. Depuis 2015, le mythique Oh Oh Oh M6 est connu de tous va disparaître des demain. Pour ce nouvel habillage sonore M6 à fait appel à l’agence La Plage spécialisé dans la composition de musique pour l’image. Un compositeur de La Plage a expliqué que l’habillage sonore a été réduit à deux notes afin de se rapprocher au maximum d’une notification sous un aspect plus humain.

Voici l’extrait d’Europe 1 :