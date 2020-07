Avenir de France 4 et France Ô, Roselyne Bachelot va sceller leurs sorts dans les jours à venir

L’échéance arrive à grand pas pour France 4 et France Ô, la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot en dit plus sur leurs avenirs au micro de France Inter.

L’arrêt des deux chaînes sur la TNT est fixé au 9 août prochain, mais la crise sanitaire qui frappe la France change la donne. Depuis le début du confinement, France 4 a su faire preuve d’utilité publique en prenant part à la mission nation apprenante lancée par le gouvernement. De plus, il y a de cela quelques semaines Franck Riester avait demandé à Delphine Ernotte la présidente du groupe audiovisuel de lui concocter une grille des programmes pour les deux chaînes en vu d’un maintien à l’antenne, c’est désormais Roselyne Bachelot qui tranchera pour l’avenir de ces chaînes.

Ce matin, la nouvelle ministre de la Culture a pris la parole au micro de France Inter, et en a profité pour réagir à ce sujet et donner plus de précisions. Concernant France Ô le sort semble être scellé et la ministre explique que “Sur France Ô, je pense que la question est résolue parce que finalement, on était arrivé à une sorte de confinement de l’Outre-mer dans le service public audiovisuel et l’Outre-mer doit participer à l’ensemble de l’audiovisuel”.

Du côté de France 4, l’avenir est encore incertain, malgré le succès des missions réalisées durant le confinement, Roselyne Bachelot reste en suspend à ce sujet : “Est ce que les missions qui ont été assurées par France 4 peuvent être assurées d’une autre façon ? Je n’en suis pas sûre” s’interroge la ministre, mais précise qu’une décision sera donnée “dans quelques jours” tout en se demandant si cela “implique une prolongation d’un an ou est ce que ça implique de revenir sur l’arrêt de France 4 ?”.

Source : Puremédias