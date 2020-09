Arte.tv proposera à partir du 3 octobre une offre de séries inédites et gratuites

Dès le 3 octobre prochain, ARTE va proposer sur sa plateforme numérique arte.tv, “un éventail de séries culte, rares ou inédites, gratuites et disponibles dans leur intégralité en VOSTF”. Cette offre sera proposée de façon permanente sur la plateforme.

Pour le lancement programmé le 3 octobre prochain, ARTE mettra à l’honneur des séries tout droit venu du royaume uni, Univers Freebox vous propose de les découvrir.

-STAG – Un enterrement de vie de garçon en Écosse tourne au jeu de massacre. Mi-hilarant, mi-horrifique. Minisérie de Jim Field Smith (Royaume-Uni, 2016, 3x52mn) ; Avec : Stephen Campbell Moore, Jim Howick, Pilou Asbæk.

-THE VIRTUES – Joseph, alcoolique et dépressif, décide de renouer avec sa sœur qu’il n’a pas revue depuis trente ans. Série de Shane Meadows (Royaume-Uni, 2019, 4x1h) ; Avec : Stephen Graham.

-DETECTORISTS- Saisons 1 à 3. Deux amis cherchent des trésors au cœur de la campagne anglaise. Une série tendre et attachante deux fois primée aux Bafta Awards. De Mackenzie Crook (Royaume-Uni, 2014/2017, 19×30 min) ; Avec : Mackenzie Crook, Toby Jones.

-INSIDE N°9 – Saisons 1 à 4. Un sommet d’humour noir, chaque épisode ayant sa propre intrigue, mais toujours marqué par la présence du chiffre 9. Série de Steve Pemberton et Reece Shearsmith (Royaume-Uni, 2014/2018, 24×30 min) ; Avec : Reece Shearsmith, Steve Pemberton.

-Ill BEHAVIOUR – Joel et Tess kidnappent Charlie pour le forcer à soigner son cancer. Une série haletante et joyeusement immorale. Minisérie créée par Sam Bain (Royaume-Uni, 2017, 3x57mn) ; Avec : Chris Geere, Tom Riley, Jessica Regan, Lizzy Caplan.

-MUM – Saisons 1 à 3. Cathy tente de faire le deuil de son époux, entourée de proches sans-gêne. Une sitcom à l’humour tendre et acide. Série de Stefan Golaszewski (Royaume-Uni, 2016/2019, 18x26mn) ; Avec : Leslie Manville, Peter Mullan.

-CRIMINAL JUSTICE – Saison 1. Au lendemain d’une virée en ville, Ben Coulder se réveille aux côtés d’une jeune femme baignant dans son sang. Inculpé pour meurtre, il est désormais prisonnier du système judiciaire… Série écrite par Peter Moffat (Royaume-Uni, 2008, 5x1h) ; Avec : Ben Whishaw.

-A YOUNG DOCTOR’S BOOK – Saisons 1 et 2. Une plongée hallucinée dans la psyché d’un jeune médecin russe en 1917, avec Daniel Radcliffe (alias Harry Potter) et Jon Hamm (Mad Men), d’après les écrits de Boulgakov. Série créée par Mark Chappel, Shaun Pye et Alan Connor (Royaume-Uni, 2012/2013, 8x23mn).