Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Des voitures qui s’entrechoquent, un monde de fantasy et de la culture générale sont au programme des jeux Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis ce vendredi, 3 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

GRIP est un jeu de course de combat hardcore à indice d’octane élevé, doté d’une vitesse effrénée et d’armes lourdes jusqu’aux dents. Grâce à une physique défiant les lois de la gravité et à un arsenal d’armes extraordinaires, GRIP offre l’expérience de course la plus rapide et la plus compétitive qui soit. Escaladez les murs, les plafonds et tout ce qui vous tombe sous les roues tout en maîtrisant des pistes alléchantes et en réalisant des cascades époustouflantes pour vous frayer un chemin à travers le cosmos.

Vous pouvez également découvrir SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. Dans ce jeu de cartes créatif basé sur le jeu de rôle, vous dirigez un groupe de héros en herbe dans un monde dessiné à la main et dans des batailles intenses, en vous servant uniquement de votre intelligence et d’une poignée de cartes. Affrontez toutes les menaces qui se présentent à vous en créant votre propre deck, en choisissant parmi plus de 100 cartes perforées uniques.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GoG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GoG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Are You Smarter than a 5th Grader est un jeu de quiz plein d’humour et de charme basé sur la célèbre franchise télévisée. Des questions à choix multiples, des défis « vrai ou faux » et des mini-jeux testeront vos compétences dans 24 sujets différents. Face à une question difficile, vous pouvez toujours compter sur l’aide de vos camarades de classe.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

