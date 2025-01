Canal+ lance une nouvelle offre Série Limitée avec Netflix, disponible pour les abonnés Free, Orange, Bouygues et SFR

En plus d’avoir entièrement revu sa gamme d’offres, Canal propose également une Série Limitée pour ceux désirant obtenir Netflix et Canal+, avec quelques bonus.

Une offre spéciale pour profiter des chaînes et contenus de Canal+, tout en ayant accès à Netflix et Apple TV+. La filiale de Vivendi propose une nouvelle “Série Limitée” Canal+ et Netflix proposer à 19.99€/mois pendant 6 mois puis 27.99€/mois, avec un engagement de 24 mois.

Cette offre est disponible sur tous les supports, y compris les box des opérateurs. Les abonnés Freebox peuvent donc en profiter et ainsi bénéficier de Netflix Standard avec Pub ainsi que de Canal+, Canal+ Box Office, Canal+ Grand écran, Canal+ Sport 360, Canal+ Séries et Canal+ Kids. Comme pour toutes les offres Canal+, Apple TV+ est également de la partie.

À noter aussi que le Pass divertissement, comprenant de nombreuses chaînes, est offert pendant 2 mois. Vous pouvez le résilier à tout moment, mais si vous ne le faites pas avant la fin de la période de gratuité, vous devrez payer 10€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox