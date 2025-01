Oqee Ciné : Free ajoute 6 nouveaux films inclus pour ses abonnés

José Garcia et Marion Cotillard en duo au programme des nouveautés de la plateforme de streaming de Free.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Ce 17 janvier, quatre films viennent s’ajouter à la liste.

L’Enfer du Devoir : Drame militaire sur les dilemmes et sacrifices des soldats en mission.

: Drame militaire sur les dilemmes et sacrifices des soldats en mission. La Boîte Noire (2005, Richard Berry) : Thriller avec José Garcia et Marion Cotillard sur une enquête liée à un crash aérien.

(2005, Richard Berry) : Thriller avec José Garcia et Marion Cotillard sur une enquête liée à un crash aérien. Triassic World (2018, Dylan Vox) : Science-fiction où des dinosaures génétiquement modifiés menacent un laboratoire.

(2018, Dylan Vox) : Science-fiction où des dinosaures génétiquement modifiés menacent un laboratoire. La Mif (2021, Fred Baillif) : Drame réaliste sur des jeunes femmes en foyer d’accueil et leurs relations.

(2021, Fred Baillif) : Drame réaliste sur des jeunes femmes en foyer d’accueil et leurs relations. Témoin à Louer : Comédie hilarante sur un futur marié qui engage un témoin pas comme les autres.

: Comédie hilarante sur un futur marié qui engage un témoin pas comme les autres. Invasion sur la Lune : Science-fiction où des astronautes contre battent contre extraterrestre pas très loin de la Terre.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile ( forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est notamment à retrouver dans l’application TV de Free Oqee elle-même accessible sur de nombreux supports comme les mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick, le web. Oqee Ciné dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox même ceux dépourvus d’Oqee comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Le service TV de Free invite aujourd’hui les abonnés Freebox à faire leurs propositions de films ou de séries. S’il ne faut pas s’attendre à voir des films sortis l’année dernière ou les exclusivités Netflix, pour des raisons évidentes de droits, Free pourrait ainsi trouver des programmes réclamés pour les intégrer à Oqee Ciné.

Source : Portail Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox