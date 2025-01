Amazon annonce la fin d’un avantage réservé aux abonnés Prime

Le programme “Try before you buy” d’Amazon se terminera le 31 janvier prochain.

Amazon Prime met fin à son service « Try Before You Buy ». Ce programme, plutôt discret, permettait aux abonnés de tester vêtements, chaussures et accessoires chez eux pendant sept jours avant de décider de les acheter ou de les retourner gratuitement. Lancé il y a plus de sept ans sous le nom « Prime Wardrobe », il avait séduit de nombreux clients malgré une offre limitée à certains articles. Les commandes resteront possibles jusqu’au 31 janvier, marquant la fin d’une ère pour ce service apprécié même si moins connu que le reste des avantages d’Amazon Prime.

En abandonnant ce programme, Amazon mise sur des innovations portées par l’intelligence artificielle, comme l’essayage virtuel et des recommandations personnalisées. Ces outils permettent de visualiser un vêtement porté sans l’essayer et offrent des suggestions précises sur les tailles. De nouveaux outils, comme des tableaux de tailles améliorés et des résumés d’avis clients, visent à rendre l’expérience d’achat en ligne plus intuitive et précise. Amazon justifie ce changement par l’utilisation croissante de ces technologies et la portée limitée de « Try Before You Buy ».

Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés pour 5.99€/mois.

Source : JDE

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox