Les opérateurs et l’Arcep se félicitent d’avoir réussi le pari de la généralisation de la 4G

Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ont joué le jeu, le New Deal Mobile est aujourd’hui perçu comme une franche réussite à tous les niveaux.

7 ans après la signature d’un accord inédit entre le Gouvernement, l’Arcep et les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile, le New Deal Mobile apparaît comme un succès collectif grâce au partenariat étroit entre Orange, Free, SFR Bouygues Telecom, les services de l’État et les collectivités territoriales.

“Depuis son lancement en 2018, ce programme de déploiement remplit son objectif de généralisation de la 4G et d’effacement des zones blanches de la téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire. L’expérience démontre que le succès du New Deal Mobile doit beaucoup à la bonne coopération entre les parties prenantes et notamment avec les élus”, se sont félicités le 14 janvier dernier, la FFTélécoms et l’Arcep dans la mise en œuvre du New Deal Mobile.

Par un dispositif de couverture ciblée, les opérateurs se sont engagés, chacun, à assurer la couverture de 5 000 zones, identifiées par les collectivités territoriales et les services de l’État. Ainsi, au 30 septembre 2024, 3 231 nouveaux sites 4G multi-opérateurs issus du dispositif étaient construits et mis en service par les opérateurs. Le bilan publié par l’Arcep mi-décembre en atteste.

“En complément de ce dispositif, le New Deal mobile comprend d’autres obligations des opérateurs en matière de déploiement des réseaux mobiles, avec des échéances qui s’échelonneront jusqu’en 2031. Ils concernent notamment la généralisation de la 4G sur les réseaux mobiles des opérateurs qui atteint 99,8 % des sites existants, l’extension de la couverture de population en bonne couverture la couverture des axes de transport prioritaires qui atteint 99,4 % et le déploiement de 1 000 sites au titre de la 4G fixe dont 729 sites étaient en service au 30 septembre 2024″, annonce la fédération française des télécoms.

Laure de La Raudière, président de l’Arcep a déclaré : « Ce changement de paradigme dans l’attribution des fréquences, sous l’impulsion politique des élus, a été l’engagement de tous : gouvernement et Arcep pour la conception, opérateurs bien sûr pour le travail collectif et constructif réalisé, collectivités et l’Etat dans le choix des zones à couvrir du dispositif de couverture ciblée, Arcep pour le contrôle des obligations. Cette innovation en matière de politique publique a permis de répondre plus précisément aux attentes de la population. »

