Canal+ : l’option Max Sport est désormais disponible pour les abonnés, et même incluse pour certains

L’option incluant Eurosport 1 et 2 et d’autres contenus exclusifs est désormais accessible aux abonnés Canal+. Découvrez si elle est incluse dans votre offre.

Comme prévu, Canal+ permet à présent à ses abonnés d’accéder à Max Sport, l’option dédiée du service de streaming de Warner Bros. Discovery. Celle-ci donne accès aux chaînes Eurosport 1 et 2 en direct, mais aussi à 32 canaux événementiels selon les temps forts de la programmation. “Vous profiterez à tout moment des contenus à la demande du corner « Max Sport avec Eurosport » sur myCANAL accessible depuis la rubrique Chaines et Apps”, annonce dans un billet d’information la filiale de Vivendi.

Alors comment profiter de Max Sport ? Si vous êtes abonnés CANAL+ SPORT, CANAL+ LA TOTALE, CANALSAT (hors Mini Cinéma, Série Cinéma, Mini Pack TNT), abonnés Pack Sport+, Mini Sport, Intégrale, Intégrale+, Panorama+, CANAL+ Sport Premium, Friends & Family Essentiel, Friends & Family ou Panorama+, “Max Sport est proposé en inclusion dans votre offre, sans supplément”.

Vous n’avez donc rien à faire pour profiter de ces programmes ! Pour les autres, si vous êtes déjà abonné Max, vous pouvez souscrire pour 5€ de plus par mois. Sinon, il faudra d’abord s’abonner à Max.

Au programme, retrouvez sur Eurosport, tous les matchs de tous les courts de l’US Open et de l’Open d’Australie, toutes les étapes du Tour de France, du Tour d’Italie et du Tour d’Espagne, toute la saison des sports d’hiver, les moments les plus captivants des 24 heures du Mans, tous les matchs de la Ligue des Champions de la Fédération européenne de handball, l’ATP Tour…). Sans oublier des programmes exclusifs Max Sport qui pourront être disponibles ponctuellement en fonction de l’actualité sportive”. Avec l’option Max Sport, les abonnés Canal+ peuvent regarder ces programmes sur deux appareils en simultané.​ Attention, les abonnés bénéficiant des contenus Max Sport en inclusion dans leur offre, ne peuvent pas en profiter directement depuis le site max.com ou l’application Max, cette fonctionnalité n’est pas disponible.​

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox