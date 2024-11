La Freebox attendue au tournant face aux concurrents, y a-t-il un pilote chez Free ? Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Les concurrents s’agitent, Free “est obligé de réagir” pour des Freenautes

La nouvelle offre Pure fibre de Bouygues Telecom a poussé la concurrence à réagir concernant les offres d’entrée de gamme. Si Free a lancé sa Série Spéciale Freebox Révolution Light, Red by SFR avait répliqué timidement en calquant le prix de son offre sur celles des concurrents, à savoir 23.99€/mois et en offrant les frais de mise en service. Une semaine après ce changement, la marque low-cost de SFR enrichit finalement sa box avec une hausse des débits, à savoir le passage au 1Gbit/s symétrique.

Les bonnes nouvelles chez Free doivent être accompagnées d’un astérisque

Attendu depuis l’été 2022 et promis par Free, l’échange du serveur WiFi 5 des abonnés Freebox Delta vers la version WiFi 6E lancée il y a deux ans et demi, était quelque peu tombé aux oubliettes. Mais bonne nouvelle, cette possibilité va enfin être proposée aux abonnés de la 1ère box haut de gamme de Free, nous a annoncé le FAI. Une bonne nouvelle avec du retard, mais si certains se réjouissent, d’autres rappellent qu’en effet : aucune date n’a été annoncée…

Toujours des idées pour améliorer Oqee

Le service Oqee est disponible sur de nombreux supports, chacun disposant de leurs propres mises à jour et donc parfois de leurs propres problématiques. La version navigateur par exemple, a longtemps empêché de reprendre un contenu à l’endroit où l’abonné s’était arrêté sur un autre support (Freebox, mobile…). L’opérateur nous a confirmé durant la journée des communautés Free avoir réglé le souci, tout en soulevant une autre problématique sur laquelle il est en train de travailler. En effet, encore aujourd’hui, lorsque vous fermez votre navigateur en plein visionnage, Free n’obtient pas forcément l’information permettant de reprendre directement le programme. Free travaille à régler ce souci, mais les Freenautes ont encore d’autres idées de petits réglages à faire !

Un changement d’information qui déçoit

L’espace abonné Freebox indique une nouvelle information. L’option Famille by Canal offert dispose désormais d’une date limite : 1 an offert avec résiliation automatique. Un changement un peu tardif, qui n’ajoute pas forcément de la clarté surtout pour les abonnés ayant déjà souscrit : sont ils aussi concernés par cette période d’un an, alors qu’ils croyaient y avoir droit sans limite de durée ?

Le démarchage téléphonique, bientôt plus du tout automatique ?

Le Sénat a voté la semaine dernière la proposition de loi pour faire du consentement un prérequis pour le démarchage téléphonique. Le texte doit encore être validé par l’Assemblée nationale, mais forcément cela fait rêver tous ceux qui en ont marre des appels intempestifs. Ce qui est sûr, c’est que si on veut s’en débarrasser, il faudra une solution drastique, les entreprises concernées ayant le chic de trouver des solutions pour contourner les durcissement de régulation…

