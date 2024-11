Face à la concurrence, Red by SFR double les débits de sa box, sans changer le prix

Après avoir baissé son prix la semaine dernière, Red by SFR s’aligne davantage sur la concurrence en faisant passer son offre fixe à 1 Gbit/s.

La nouvelle offre Pure fibre de Bouygues Telecom a poussé la concurrence à réagir concernant les offres d’entrée de gamme. Si Free a lancé sa Série Spéciale Freebox Révolution Light, Red by SFR avait répliqué timidement en calquant le prix de son offre sur celles des concurrents, à savoir 23.99€/mois et en offrant les frais de mise en service.

Une semaine après ce changement, la marque low-cost de SFR enrichit finalement sa box avec une hausse des débits, à savoir le passage au 1Gbit/s symétrique. Le reste n’évolue pas, la box reste toujours compatible WiFi 5 et le seul accès à la télévision se fait sans décodeur, avec un accès à 35 chaînes. De plus, RED by SFR offre également les appels depuis le fixe vers les mobiles de France. Le prix de l’offre reste inchangé.

Il est possible d’enrichir davantage l’offre avec des options, notamment d’augmenter les débits (2Gbit/s et 1Gbit/s et WiFi 6 pour 7€/mois) ou d’accéder à plus de chaînes (2€/mois pour 100 chaînes supplémentaires et d’obtenir un décodeur (3€/mois).

Avec cet enrichissement, l’offre devient plus attractive et s’approcher notamment de la Série Spéciale Freebox Révolution Light, avec de meilleurs débits montants. Cependant, en termes de proposition triple play, la Freebox propose davantage de chaînes incluses et un décodeur inclus.

