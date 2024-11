SFR lance un nouvel avantage client pour se démarquer sur le fixe avec “la remise seconde box”

L’opérateur au carré rouge permet désormais de bénéficier d’une réduction de 5€/mois pour la souscription d’une seconde box grâce son son programme “SFR Multi”.

A l ‘heure où les opérateurs se livrent bataille sur les offres convergentes, SFR décide ce 19 novembre d’enrichir son programme d’avantages clients « SFR Multi ». Lancée en août 2024, celui-ci permet avec une box SFR au sein du foyer de bénéficier du partage de gigas jusqu’à 100Go/mois sur les lignes des proches, de remises sur le mobile jusqu’à 20€/mois sur 4 lignes mobile et de remises jusqu’à 5€ par mois sur l’offre « Maison Sécurisée ».

Dans l’optique de se relancer commercialement, le 2e opérateur télécoms français fait évoluer ce programme et permet désormais de bénéficier d’une remise seconde box de 5€/mois. “En cohérence avec ses gammes Fixe et Mobile simplifiées et dans la continuité de ses nouvelles offres, SFR a rapproché fin août les avantages Multi Packs et « SFR Family ! » pour lancer son programme unique « SFR Multi ». Cette nouvelle remise de 5€/mois sur une seconde box, est idéal pour équiper les étudiants ayant un logement différent de celui des parents, accompagner les seniors ou équiper sa maison secondaire par exemple”, annonce l’opérateur.

Par exemple, grâce à « SFR Multi », deux abonnements box, deux forfaits 200Go et un forfait 2h qui peut recevoir jusqu’à 100Go de data, reviennent à 86,95€ par mois, soit une économie de près de 230€ sur un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox