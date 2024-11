Comment forcer les opérateurs à déployer la fibre, “Free s’endort” face à Bouygues Telecom ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Free n’est plus en première ligne pour l’innovation en termes d’offres box ?

Une offre complètement inattendue. Bouygues Telecom annonce un nouvel abonnement fibre, inédit en France, proposant uniquement une connexion internet, sans téléphonie ni TV, avec des débits allant jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement, le tout pour 23.99€/mois. Cette formule nommée “B&You Pure Fibre” assez innovante fait regretter à certains que Free ne s’y soit pas essayé avant. Il faut dire que l’opérateur est premier recruteur sur le segment fixe depuis 2022.

Free veut faire gagner du temps à ses abonnés ou économiser de l’argent ?

Free donne désormais la possibilité, uniquement pour la Freebox Ultra, aux nouveaux abonnés disposant déjà à leur domicile d’une prise terminale optique (PTO), d’installer eux-même leur box, ce qui « permet de gagner du temps en évitant de devoir programmer un rendez-vous pour la venue d’un technicien », nous a fait savoir l’opérateur lors de la journée des communautés Free, le 18 octobre dernier. Free prévoit à l’avenir de proposer cette “mise en service autonome” sur d’autres offres fibre comme la Freebox Pop. Mais à qui profite-t-il vraiment ?

Canal+ plus sexy que Disney+ ?

Comme un symbole, Disney a choisi le 4 novembre, jour de l’anniversaire des 40 ans de Canal+ pour annoncer la mauvaise nouvelle dans un communiqué : « À partir du 1er janvier 2025, les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos nouveaux films, ni accéder à Disney+ (plateforme de streaming intégrée à certaines offres, ndlr) ni à nos chaînes de télévision via leur abonnement ». L’ accord de distribution exclusif entre les deux groupes n’a donc pas été renouvelé, cette rupture affectera donc l’accès de des contenus de Disney via Canal+, mettant un terme à plusieurs années de collaboration fructueuse. “ C’est une consommation assez marginale de nos abonnés (…) On n’est pas à l’abri de se retrouver un jour” affirme Gérald-Brice Viret, mais des Freenautes se questionnent sur celui qui est le vrai gagnant dans l’histoire.

Comment forcer les opérateurs à déployer rapidement la fibre ?

« Nous avons bien identifié que pour certains ménages fragiles, il y avait un besoin d’aide pour se raccorder à la fibre. C’est pourquoi une mesure dans le projet de loi de Finances va permettre de mettre en place un dispositif expérimental de 16 millions d’euros pour ces deux prochaines années » annonçait récemment le ministre délégué de l’Industrie. Un soutien aux particuliers, mais aussi aux petites entreprises, mais qui reste contrôlé pour éviter les effets d’aubaine. En plus d’aider les ménages, il faut aussi pousser les opérateurs à déployer la fibre rapidement ! Et certains ne manquent pas d’idées pour que l’État fasse pression…

Il ne faut pas tout confondre !

Le RCS (Rich Communication Services) largement utilisé sur Android va devenir disponible sur iPhone pour les abonnés Free Mobile et Bouygues Telecom. La nouvelle bêta de iOS 18.2 prend enfin en charge cette technologie pour les deux opérateurs. Le RCS a de nombreux intérêts, mais il ne faut pas confondre avec les SMS sur WiFi !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox