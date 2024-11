France Bleu change de nom et se rapproche davantage de France 3

Si le mariage n’est pas acté, un rapprochement se profile entre France Bleu et les antennes régionales de France 3, à travers la marque ICI.

La marque France Bleu se prépare à disparaître… Les 44 locales diffusent depuis hier en boucle à l’antenne “Bientôt votre radio change de nom”, qui deviendra “Ici” début 2025. Dans le même temps, les programmes régionaux de France 3 vont adopter ce nom. Derrière ce rapprochement, l’idée est de créer “un média global de proximité“.

Un nom déjà utilisé sur France Bleu pour les matinales “ICI Matin” et pour la plateforme internet regroupant les informations des chaînes de la radio et de la télévision. “Les réunir, c’est proposer un univers qui rend compte de tout ce qui se passe autour de chez vous, qui soit une ressource dans l’environnement démocratique”, explique Céline Pigalle, directrice du réseau France Bleu. Mais plus ironiquement, selon un cadre : “c’est surtout donner des gages à la tutelle, pas besoin de fusion”.

Et du côté des syndicats, pas vraiment d’emballement : “on n’en voit pas l’intérêt” explique un représentant chez Radio France. L’intersyndicale y voit pour sa part un premier pas vers la fusion des deux réseaux. Le projet, envisagé de longue date, a cependant été retardé cet été.

Source : France Inter

