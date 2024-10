Bouygues Telecom innove face à Free, Orange a un train de retard ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Peut-on vraiment parler de retard sur le WiFi 7 ?

Orange prépare son offensive avec la Livebox 7 avec Wi-Fi 7. En Espagne, l’opérateur s’apprête à commercialiser ce mois-ci une nouvelle version de sa Livebox 7 intégrant la dernière norme de connexion sans fil. Bientôt en France ? La question se pose et pour l’instant, rien n’est certain, mais l’opérateur serait alors le deuxième à sortir une offre compatible WiFi 7 en France, après Free. Si certains y voient un signe d’un retard important entre les deux concurrents, il faut se rappeler que la norme n’est pas encore très déployée. De plus, plus elle sera adoptée par les opérateurs, plus les fabricants pousseront à développer des appareils compatibles ! Un cercle vertueux…

La formule B.IG de Bouygues a de l’attrait face à Free Family

Le 1er octobre, Free dévoilait une nouvelle offre mobile pour les familles, proposant jusqu’à forfait data illimité à 9,99 €/mois pendant la première année. Le lendemain, Bouygues Telecom répond avec sa propre formule pour les familles, sous une nouvelle marque : B.iG. Le principe de l’offre B.iG est simple : plus vous ajoutez de forfaits, plus le prix de chaque forfait baisse. L’offre semble un peu plus développée que celle de son concurrent, au point que plusieurs Freenautes se sont montrés intéressés.

Canal+ a frappé fort !

Le jeudi 3 octobre, la filiale de Vivendi annonçait une nouvelle évolution avec “la diffusion de l’Europa League sur Canal+ Live 19, disponible avec TV+, notre offre de streaming réunissant dans une même app toute la TV en live et en replay”. Chaque mois, Canal+ propose une sélection exclusive de nouveaux contenus. Le soir même, ses abonnés TV+ ont donc eu droit à deux rencontres, cella de la Lazio face à l’OGC Nice à 18h45 et celle de Porto contre Manchester United à 21h. Une bonne nouvelle pour une offre qui peut être très alléchante comme remplacement d’une option TV prise chez un opérateur…

Xavier Niel appelé à venir “foutre le bordel” ailleurs

D’ici 2030, il n’y aura plus de réseaux 2G ni 3G en France. Si on peut penser directement aux téléphones compatibles, d’autres appareils se retrouveront privés de réseau, notamment les ascenseurs. Outre le coût d’installation de nouveaux équipements, qui devrait être assez limité grâce aux contrats de maintenances, c’est l’abonnement au service qui augmenterait drastiquement. Certains propriétaires sont assez frustrés de voir cela, et appellent ainsi Xavier Niel à s’en mêler, peut être avec des offres pré-payées ?

Ne pas mettre la charrue de TNT avant la fibre

NRJ 12 continue de s’opposer au rejet de sa candidature pour la TNT, mais se prépare au pire et pourrait même vendre Chérie 25 si elle n’obtient pas gain de cause. Certains s’interrogent sur l’avenir de la TNT, si elle ne pourrait pas être arrêtée, mais pour cela, il faudrait que la fibre soit vraiment disponible partout.

