Sport : Canal+ annonce une nouveauté intéressante pour son offre TV+ à 2 euros

Détentrice des droits de toutes les coupes d’Europe de football, la filiale de Vivendi commence à donner accès à certains matchs sans surcoût à ses abonnés TV+ à 2€.

Lancée en mai 2024, l’offre TV+ à deux 2 euros de Canal+ est destinée aux utilisateurs souhaitant enrichir leur expérience télévisuelle à un coût très abordable, tout en profitant de la qualité de diffusion et des services associés du groupe audiovisuel. Si l’offre propose déjà plus de 80 chaînes TV en comptant les flux Fast et la TNT, elle se démarque aussi avec la mise en clair d’une sélection de programmes Canal+ comme des séries et documentaires.

Ce jeudi 3 octobre, la filiale de Vivendi annonce une nouvelle évolution avec “la diffusion de l’Europa League sur Canal+ Live 19, disponible avec TV+, notre offre de streaming réunissant dans une même app toute la TV en live et en replay”. Chaque mois, Canal+ propose une sélection exclusive de nouveaux contenus. Ce soir, ses abonnés TV+ auront donc droit à deux rencontres, cella de la Lazio face à l’OGC Nice à 18h45 et celle de Porto contre Manchester United à 21h.

TV+ est accessible via l’application Canal+ sur de nombreux supports comme les smartphones, tablettes, Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Airplay, TV connectées à Internet compatibles (Samsung versions 2018 à 2023, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X).

