Bouygues télécom réplique à Free en lançant une offre innovante et une nouvelle marque

Bouygues Telecom réplique à Free avec son offre familiale B.iG : plus il y a de forfaits, plus il y a d’économies.

Hier, Free dévoilait une nouvelle offre mobile pour les familles, proposant un forfait data illimité à 9,99 €/mois pendant la première année. Ce soir, Bouygues Telecom répond avec sa propre formule pour les familles, sous une nouvelle marque : B.iG.

Le principe de l’offre B.iG est simple : plus vous ajoutez de forfaits, plus le prix de chaque forfait baisse. Pour profiter de cette offre, il faut créer un pack en souscrivant d’abord à une offre fibre, soit avec la Bbox Must ou Bbox Ultym, sur laquelle Bouygues Telecom applique une réduction de 7 €/mois.

Ensuite, vous pouvez ajouter jusqu’à 10 forfaits mobiles, avec des réductions progressives pour chaque forfait supplémentaire :

1 forfait = 5 € d’économies par mois

2 forfaits = 8 € d’économies par mois pour chaque ligne

3 forfaits = 10 € d’économies par mois pour chaque ligne

4 forfaits = 10 € d’économies par mois pour chaque ligne

Et au-delà, chaque nouvelle ligne, jusqu’à 10 forfaits, bénéficie de 10 € d’économies par mois.

Bouygues Telecom annonce ainsi jusqu’à 564 € d’économies par an, et- assure que c’est l’offre qui permet de bénéficier des réductions les plus importantes du marche.

Mais Bouygues ne s’arrête pas là. L’offre B.iG s’élargit également aux personnes ne vivant pas sous le même toit ou aux colocataires, avec la possibilité d’utiliser des RIB différents pour les lignes d’un même pack.

Enfin, B.iG inclut le service Giga Boost, qui permet d’obtenir, trois fois par an, 20 Go supplémentaires sur l’un des forfaits du pack, sans frais supplémentaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox