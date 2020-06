Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : deux chaînes spéciales débarquent sur les Freebox, migrer autrement pour les abonnés mobiles c’est désormais possible etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Lancée peu avant le début du confinement, la nouvelle carte officielle de Free pour tester votre éligibilité à la fibre et rester informé à chaque étape du raccordement, se met une nouvelle fois à jour. Plus d’infos…

La thématique des chaînes et services pour adultes est déjà bien garnie sur Freebox TV et se développe encore avec l’arrivée cette semaine de “MEN TV”. Il s’agit d’une chaîne gay qui comme les autres chaînes linéaires pornographiques diffuse ses programmes uniquement de minuit à 5h du matin. MEN TV est disponible sur le canal 394 de Freebox TV. Plus d’infos…

La nouvelle chaîne gratuite d’info éco et business B Smart de l’ex-star de BFM Business, Stéphane Soumier, a commencé sa diffusion mardi sur les Freebox (canal 327). Free est le premier à proposer cette chaîne gratuitement, viendront ensuite Orange et Bouygues Telecom le 9 juillet. Au programme, des rendez-vous autour des thématiques de la tech et de l’innovation, de l’emploi et de la formation, de la santé, des start-ups, de la mobilité, du développement durable, etc. Plus d’infos…

Migrer de forfait Free Mobile, c’est simple comme un coup de fil. Jusqu’à présent, cette opération se faisait uniquement depuis l’espace abonné Free Mobile. Mais depuis quelques jours, il est désormais possible de procéder à une migration immédiate et gratuite par téléphone, en appelant le 32 44. Toutefois, cela ne concerne que la migration du forfait 2€/0€ vers le forfait 19,99€/15,99€. Plus d’infos…

Free Mobile continue de faire du yoyo avec son offre intermédiaire “Série Free”. Cette fois l’opérateur baisse de 10 Go son offre sans changer le prix, le temps d’une semaine. Jusqu’au 23 juin, l’offre inclut 50 Go en France métropolitaine et 8 Go en roaming pour 10,99€/mois. Plus d’infos…

La boutique Free Mobile accueille un nouveau smartphone Samsung. Sous la barre des 250 euros, il propose de la polyvalence en photo et promet une solide autonomie.Il s’agit du Samsung Galaxy A21S récemment arrivé en France. Plus d’infos…

Présenté en avril dernier par le fabricant chinois, le séduisant nouveau Oppo A72 est désormais disponible à l’achat sur le site de Free Mobile, avec 128 Go de stockage, et son coloris noir pour 259€. Plus d’infos…