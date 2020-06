Free annonce l’arrivée de la chaîne B Smart en avant-première pour tous les abonnés Freebox

Après une officialisation de la part de la chaîne TV, Free annonce l’arrivée de B Smart pour toutes les Freebox. D’après la chaîne, la diffusion commencera à 18h.

L’opérateur de Xavier Niel annonce l’arrivée aujourd’hui de la nouvelle chaîne gratuite d’info éco et business B Smart, dès aujourd’hui sur toutes les Freebox sur le canal 327. L’opérateur de Xavier Niel est le premier à proposer cette chaîne, viendront ensuite Orange et Bouygues Telecom le 9 juillet. Selon nos observations, la chaîne a déjà débuté sa diffusion sur Freebox TV, ce sont des bandes annonce qui sont pour le moment à l’antenne. Les programmes débuteront officiellement à 18h

La création de la chaîne a été initiée par Stéphane Soumier, ancien animateur de BFM Business, et veut proposer un ” espace de réflexion, d’analyse et d’expertise“. Au programme, les rendez-vous B SMART autour des thématiques de la tech et de l’innovation, de l’emploi et de la formation, de la santé, des start-ups, de la mobilité, du développement durable, etc., avec des émissions comme SMART WORLD, SMART UP, SMART TECH, SMART JOB…

Découvrez dès maintenant la nouvelle chaîne économique B Smart (Canal 327) en avant-première sur toutes les Freebox ! 😎 😍@B_SMART_TVhttps://t.co/D87lG0cY0V pic.twitter.com/9TDNe0XahK Free (@free) June 16, 2020

La chaîne a été conçue digital first. Autrement dit, elle propose des formats adaptés au digital et des contenus exclusivement réservés au digital. Vous pouvez par exemple voir les contenus avant qu’ils ne soient diffusés sur la TV car ceux-ci sont mis à disposition dès qu’ils sont produits. Vous pourrez également retrouver des rendez-vous programmés et des lives sur Facebook ou Linkedin. Les journalistes sont ainsi autant investis sur l’antenne que sur les canaux digitaux de B SMART.