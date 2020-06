Canal+ Séries offre le 1er épisode de la nouvelle série “PEN15” sur la Freebox, et le 1er mois à tout le service

Un premier épisode gratuit pour donner envie de regarder la suite (ou pas)

Comme cela arrive régulièrement, un épisode d’une nouvelle série est offerte sur la Freebox pour tous les abonnés. Cette-fois-ci c’est Canal+ Séries, disponible dans le Vidéo Club de la Freebox, qui régale avec le 1er épisode de “PEN15” (oui, c’est bien un 1 et un 5 à la fin). Il s’agit d’une comédie de Maya Erskine et Anna Konkle nous plonge au début des années 2000, où les deux actrices de 30 ans jouent une version d’elles-mêmes à l’âge de 13 ans. Elles entrent en 5e et sont sur le point de découvrir que la vie, notamment l’adolescence, n’est pas un long fleuve tranquille.

Pour accéder à cette épisode gratuit, rendez-vous dans la rubrique “Aktu Free” de la Freebox, puis sur “épisode offert PEN15”. Par ailleurs, sachez que le premier mois d’abonnement à Canal+ Séries est offert et que toutes ses offres sont sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment, y compris à la fin du mois offert.