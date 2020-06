Altice Studio arrive sur la Freebox via les offres Canal+, et elle sera offerte jusqu’au 6 juillet

Altice Studio, la chaîne cinéma et séries éditée par Altice France, va débarquer le 23 juin dans les offres Canal

Après une apparition fin mars dans le guide Canal+ sur le cube satellite de Canal+, l’arrivée d’Altice Studio se précise. Son lancement dans les offres de la filiale de Vivendi été confirmé hier lors du salon des décrypteurs du groupe, peut-on lire dans un post sur le forum de l’assistance Canal.

Ainsi à compter du 23 juin prochain, la chaîne oubliée de SFR sera accessible via l’offre Canal+, en OTT, sur le satellite et sur les box de Free et des autres opérateurs, dans l’univers Canal+, sur le canal événementiel 19. Elle sera disponible gratuitement pour tous les abonnés Canal jusqu’au 6 juillet.

Sur les box, le canal 19 est temporaire, et Canal+ négocie actuellement avec les opérateurs afin qu’Altice Studio bénéficie de son canal propre. Sur satellite et OTT Altice Studio sera disponible dans sa position “Plan de Service” (canal 36 sur le PDS numérotation canal et Canal 67 sur le PDS numérotation logique).

Pour rappel Altice Studio et une chaîne d’Altice qui dispose d’un catalogue de séries et de films intéressant, notamment via des accords importants avec NBC Universal et Discovery.

Merci à Mathoj et Alexandra