Un nouveau smartphone Samsung pour les petits budgets est disponible dans la boutique Free Mobile

La boutique Free Mobile accueille un nouveau smartphone Samsung. Sous la barre des 250 euros, il propose de la polyvalence en photo et promet une solide autonomie.

Il s’agit du Samsung Galaxy A21S récemment arrivé en France. Free Mobile le propose à 239 euros au comptant, mais également en 4x sans frais (62 euros, puis 3 fois 59 euros) et 24x sans frais (47 euros, puis 24 fois 8 euros). On a le choix entre des coloris blanc et noir.

Le Samsung Galaxy A21s propose un processeur octa-core 2,0 GHz avec 3 Go de RAM, un écran 6,5 pouces HD+, un stockage 32 Go extensible par carte MicroSD, un quadruple capteur photo 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels à l’arrière, un capteur photo 13 Mégapixels à l’avant (dans un poinçon) et une batterie 5 000 mAh avec une charge 15 Watts via l’USB-C. Le lecteur d’empreintes digitales prend place sous la dalle, tandis que l’interface One UI repose sur Android 10. La prise casque 3,5 millimètres est au programme, tout comme le support de la B28 (4G 700 MHz).

Voici la fiche technique dans son intégralité :