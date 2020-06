Tuto vidéo Univers Freebox : Comment placer son Player Delta Devialet pour avoir un son spatial optimal

Toutes les semaines, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à l’enceint Devialet intégrée. En effet la Freebox Delta est bien plus qu’une Freebox : elle vous offre un son d’exception tout-en-un conçu par l’entreprise française d’ingénierie acoustique haut de gamme Devialet. La Freebox Delta est dotée de 6 haut-parleurs répartis sur l’ensemble de ses façades. A ses angles sont placés trois haut-parleurs dits « woofers » : ce sont des haut-parleurs de grave, produisant des sons de basse fréquence. Ces haut-parleurs ont été spécialement conçus et brevetés par Devialet. Sur les façades se trouvent trois autres haut-parleurs, dits « fullrange » : ces haut-parleurs couvrent le spectre des fréquences moyennes et aiguës. Les 6 hauts-parleurs sont donc complémentaires pour apprécier l’ensemble du spectre sonore.

Mais comment profiter au mieux de sa qualité sonore chez soi ? C’est que nous allons voir dans ce tutoriel vidéo.

