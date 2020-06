Free Mobile : un nouveau smartphone séduisant débarque dans la boutique en ligne

Le Oppo A72 fait son arrivée dans la boutique en ligne de Free.

Présenté en avril dernier par le fabricant chinois, le nouveau smartphone Oppo A72 est désormais disponible à l’achat sur le site de Free Mobile. Vous pouvez dès à présent le commander en vous rendant sur la boutique de l’opérateur de Xavier Niel.

Le Oppo A72 est disponible, avec 128 Go de stockage, dans son coloris noir pour 259€ au comptant. Il est également possible de se le procurer en 4 fois sans frais, pour 67€ puis trois fois 64€. Et pour échelonner le paiement sur plus longtemps, vous pouvez opter pour le payer avec une première commande de 67€ puis 24 versements de 8€.

Ce smartphone est plutôt polyvalent pour sa gamme de prix, avec notamment un quadruple capteur photo, avec le principal à 48 Megapixels. Vous pouvez aussi compter sur une bonne autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh et la recharge rapide 18W. Côté performances, on y trouve 4Go de RAM avec un chipset Snapdragon 665. Il est également compatible avec la bande 700 MHz, chère aux abonnés Free Mobile. De quoi intéresser ceux qui veulent un smartphone assez complet, sans avoir à débourser de grosses sommes. Voici la fiche technique dans son intégralité.