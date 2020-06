Red by SFR propose ses forfaits 60 et 100 Go en promotion

Red by SFR propose ses forfaits mobile 60 et 100 Go en promotion.

Jusqu’au 22 juin, les forfaits 60 et 100 Go reviennent en effet à 12 et 16 euros par mois, au lieu de 15 et 20 euros par mois. “Sans prix qui double au bout d’un an”, est-il d’ailleurs précisé.

Dans le détail, le premier forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 60 Go de data mobile. Utilisable depuis le reste de l’Union européenne et les DOM, celui-ci prévoit par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités et 8 Go d’Internet mobile depuis ces zones. Le second fait passer les enveloppes data à 100 Go en France et 10 Go dans le reste de l’Union Européenne et les DOM.

Notez enfin qu’une option International facturée 5 euros par mois permet d’enrichir la partie roaming de ces forfaits, avec plus de data (15 Go) et de nouvelles destinations (Suisse, Andorre, USA et Canada).