Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 250 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles chez Free. Ces derniers temps, la boutique de l’opérateur s’est enrichie de plusieurs modèles à petit prix. Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone avec un budget de 250 euros en poche.

Alcatel 1S 2020 : une expérience honnête à 99 euros

L’Alcatel 1S 2020 fait partie de nos bonnes surprises cette année. Il est la preuve que l’on peut avoir une bonne expérience même à 99 euros. Le design est certes daté, la finition très moyenne, la photo loin d’être exceptionnelle et la charge un peu longue face aux charges rapides actuelles, mais on peut s’amuser un peu en photo (notamment avec le mode Super Macro) et jouer à des titres à la mode comme Call of Duty Mobile (même si c’est avec des graphismes faibles). Lecture d’empreinte digitale et reconnaissance faciale fonctionnent très bien. Avec la batterie 4 000 mAh, la journée sera une formalité et les 2 jours d’autonomie clairement envisageables. Le support de la 4G 700 MHz est de la partie. Vous l’aurez compris, nous le conseillons vivement aux budgets les plus serrés.

Nokia 2.3 : le smartphone Android One à 129 euros

Avec le Nokia 2.3, on profite de la dernière version d’Android, d’une certification Android One assurant un bon suivi dans les mises à jour, de performances suffisantes pour jouer à des titres tels qu’Asphalt 9 ou Call of Duty Mobile (avec des graphismes au minimum, évidemment) et d’une autonomie atteignant facilement les 2 jours. Sans trop de surprise, la partie photo se révèle très moyenne. Il faudra aussi composer avec une charge assez lente (à faire la nuit, donc) et une reconnaissance faciale pas des plus rapides non plus. On a la compatibilité 4G 700 MHz.

Alcatel 3L 2020 : le paquet sur la photo sur un smartphone à 139 euros

L’Alcatel 3L 2020 est notre seconde bonne surprise sur les petits prix lors de nos derniers tests. Là encore, pas de gros effort sur le design de l’appareil, mais aucun aspect totalement rédhibitoire au quotidien. On a la possibilité de jouer grâce au combo chipset Helio P22 + mémoire vive 4 Go, une bonne polyvalence en photo avec le triple capteur 48 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra grand-angle + macro) et une autonomie atteignant sans problème les 2 jours grâce à la batterie 4 000 mAh. Là encore, le smartphone est B28 et les solutions de déverrouillage sont efficaces. Un assez bon souvenir de test au regard du prix.

Redmi Note 8 Pro à 199 euros : un bon compromis pour les petits budgets

Le Redmi Note 8 Pro coche pas mal de cases avec son chipset orienté gaming, son écran Full HD+, sa prise casque 3,5 millimètres, sa polyvalence en photo, sa solide autonomie et sa charge rapide. Il est par ailleurs compatible avec la 4G 700 MHz (B28) chère aux abonnés Free Mobile. À 249 euros, il était déjà très intéressant. Récemment passé à 199 euros, il l’est encore plus.

iPhone 7 : l’univers iOS à 209 euros

Si vous préférez l’univers iOS, il y a l’iPhone 7 avec son écran HD de 4,7 pouces, ses capteurs photo de 12 et 7 Mégapixels, son lecteur d’empreintes digitales Touch ID et sa certification IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Notez toutefois qu’il s’agit d’un modèle reconditionné avec le partenaire PRS, autrement dit d’occasion.