Abonnés Freebox Delta et Révolution : myCANAL lance une mise à jour sur le Windows Store, qu’il faut impérativement installer

Y’en a qui ne l’ont pas installée, ils ont eu des problèmes

Canal+ vient de lancer une mise à jour estampillée 3.0.8 de myCANAL pour les utilisateurs de Windows, qui concerne l’application votre smartphone, tablette et PC. Les développeurs indiquent que “cette nouvelle version apporte une meilleure stabilité et des améliorations” et Canal+ précise que “si vous avez désactivé la mise à jour automatique, pensez à mettre à jour l’application manuellement en vous rendant ici . Sans cela, vous risquez de rencontrer un message d’erreur “” sur les services A LA DEMANDE”