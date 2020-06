Une nouvelle chaîne X débarque sur la Freebox

La thématique des chaînes et services pour adultes est déjà bien garnie sur Freebox TV et elle se développe encore avec l’arrivée aujourd’hui de “MEN TV”. Il s’agit d’une chaîne gay, la troisième du genre proposée sur la Freebox, après Pink TV et Man X. Comme les autres chaînes linéaires pornographiques, et conformément à la législation, elle ne diffuse ses programmes que de minuit à 5h du matin. MEN TV est disponible sur le canal 394 de Freebox TV.

Pour accéder à cette chaîne et s’y abonner, il vous sera bien sûr demandé votre code parental et votre code d’achat. Si vous n’avez jamais généré ces codes, Univers Freebox a réalisé un tutoriel pour les créer sur la Freebox Delta :

Vous pouvez retrouver également le tutoriel de Néphael pour paramétrer votre code parental sur Freebox Révolution