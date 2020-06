Galaxy S20 Ultra 5G : Univers Freebox a testé le smartphone haut de gamme de Samsung

Univers Freebox a pu tester le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, l’un des smartphones les plus chers dans la boutique de Free Mobile. Voici nos impressions après quelques jours en sa compagnie.

Le Galaxy S20 Ultra 5G est le smartphone le mieux équipé et le plus onéreux de la famille S20 dévoilée en février dernier par Samsung. Présent dans la boutique de Free Mobile, il s’affiche à 1 359 euros. Avec un tel tarif, on s’attend à une expérience parfaite, ou presque. C’est ce que nous avons voulu vérifier au travers de ce test mené durant près d’une semaine.

Avant de passer au test, voici un rappel des principales caractéristiques de l’appareil, dont un exemplaire nous a été prêté par la marque :

Fiche technique du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,73 GHz (chipset Exynos 990)

Mémoire vive : 12 Go, en LPDDR5

Écran : dalle AMOLED 6,9 pouces avec une définition WQHD+ (3 200 x 1 440 pixels) jusqu’à 120 Hz

Audio : son stéréo

Stockage : 128 Go (extensible, grâce à un slot hybride NanoSIM/MicroSD)

Deux logements Nano-SIM accessibles depuis un tiroir de la tranche supérieure

Compatibilité 4G : support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/

B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66

Compatibilité 5G : oui

Quadruple capteur photo au dos : 108 + 48 + 12 + 0,3 Mégapixel (organisé en bloc rectangulaire en haut à gauche du dos)

Capteur photo à l’avant : 40 Mégapixels (dans un poinçon centré)

Prise casque 3,5 millimètres : non

Connectique de charge : USB-C (dans la tranche inférieure)

Support Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Connectivité Bluetooth : version 5.0

Support NFC : oui

Batterie : 5 000 mAh non amovible

Recharge filaire : bloc 25 Watts fourni

Recharge sans-fil : oui

Recharge sans-fil inversée : oui

Système d’exploitation : Android 10 avec l’interface One UI

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale avec le capteur photo frontal ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle

Patchs de sécurité installés durant notre test : juin 2020

Un smartphone assez imposant

Au premier abord, le Galaxy S20 Ultra 5G respire le haut de gamme à plein nez avec ses matériaux de qualité et sa finition de bonne facture.

On pourra toutefois lui reprocher son bloc photo arrière dont le look plaques de cuisson gâche un peu le design, mais dont la protubérance et la position excentrée rendent surtout le smartphone instable sur le dos.

Avec son écran de 6,9 pouces et sa batterie 5 000 mAh, le Galaxy S20 Ultra 5G ne passe pas inaperçu, que ce soit entre les mains du propriétaire ou dans la poche. Enfonçons une porte ouverte : il est à proscrire aux petites mains et amateurs de format compact.

Un bel écran et un son puissant

Avec ses caractéristiques AMOLED, WQHD+ et 120 Hz, l’écran du Galaxy S20 Ultra 5G vend du rêve. Notez toutefois qu’il faudra choisir entre WQHD+ et 120 Hz. Le rafraîchissement 120 Hz est accessible en HD+ et FHD+. Il faut se contenter du 60 Hz en WQHD+.

Dans les faits, l’écran offre de belles couleurs (avec un réglage avancée dans les paramètres), une belle luminosité (bienvenue lors d’un temps bien ensoleillé) et une bonne fluidité.

Son poinçon pour le capteur photo frontal se fait oublier avec sa petite taille. Nous n’y avons jamais présenté attention, pour être honnête.

Côté son, ça ne vaut évidemment pas une enceinte externe, mais le son est clair, gâté d’un début de passes et puissant. Nous l’avons poussé à fond et n’avons pas noté de saturation désagréable. Bien calé dans un coin pour amplifier les graves, le Galaxy S20 Ultra peut largement faire l’affaire en l’absence d’enceinte.

Le son sort du haut-parleur d’appel et de haut-parleur de la tranche inférieure. Il est donc stéréo. Bref, un vrai bonheur dans les vidéos et les jeux.

Quant aux écouteurs, sans être à tomber par terre (comme notre petit robot), ils offrent un son vraiment bon. Un plaisir à utiliser. La connexion se fera d’ailleurs en USB-C, à défaut d’avoir le mini-jack.

Une partie photo vraiment bluffante

Avec le prix particulièrement élevé, tout l’attirail au dos et la réputation de Samsung concernant la photo sur le haut de gamme, on s’attend évidemment à un petit effet waouh. Eh bien, nous l’avons eu à plusieurs reprises : lors du test du zoom et lors de la capture photo de nuit. Les selfies ne sont pas mal non plus, offrant en effet pas mal de détails. Au niveau des poils de barbe, par exemple (à défaut d’en avoir sur le caillou).

Ci-dessous, une photo puis ses versions zoomées jusqu’à 100x pour tenter de voir l’animal dans le puits du chalet en dessous :

Une photo et sa version ultra grand-angle :

Deux photos avec du flou d’arrière-plan, en intérieur et en extérieur :

Deux photos de nuit avec leur version corrigée (réinventée ?) par le mode nuit :

Deux selfies, en intérieur et en extérieur :

Un smartphone avec la B28 et de bons débits en 4G

Le Galaxy S20 Ultra 5G propose la 4G 700 MHz (B28), chère aux abonnés Free Mobile. Voici des débits obtenus en extérieur :

Puis en intérieur :

Le smartphone supporte la 5G. Impossible cependant de la tester en l’absence de réseau disponible.

Une belle console de jeu portable

Avec son écran XXL et son rendu audio stéréo puissant, le Galaxy S20 Ultra 5G est une incitation à jouer. Son chipset Exynos 990 et sa mémoire vive 12 Go également.

Concrètement, nos habituels Asphalt 9 et Call of Duty Mobile se chargent rapidement avec des graphismes vraiment beaux et ultra fluides. La chauffe se fait vite sentir au dos, et surtout au niveau de la tranche gauche. Rien d’alarmant, toutefois.

Pour les amateurs de benchmarks, AnTuTu positionne le Galaxy S20 Ultra 5G dans le Top 10. Ouf… De son côté, Disk Speed indique 246 Mo/s en écriture et 829 Mo/s en lecture pour la mémoire interne.

Une journée sans problème

Avec sa batterie 5 000 mAh, le Galaxy S20 Ultra 5G tiendra la journée sans souci. Ci-dessous, deux exemples d’utilisation :

(1er cas) Départ à 20h36 avec 100 % et arrivée le lendemain à 22h03 avec 12 % :

3 heures et 15 minutes de streaming audio avec le casque Bluetooth

25 minutes de jeu avec le son du smartphone

Consultations et alertes Gmail / Twitter

Surf sur Internet

Fonctionnement de StopCovid

Photos

10 téléchargements d’applications, dont 3 gros

25 mises à jour d’applications

1 mise à jour de sécurité de 540,99 Mo pour passer aux patchs de juin 2020

Manipulations et captures

Tests de débit

(2e cas) Départ à 23h01 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 10h17 avec 15 % :

20 minutes de jeu avec le son du smartphone

60 minutes de YouTube avec le son du smartphone

45 minutes de streaming audio avec les écouteurs Bluetooth

Consultations et alertes Gmail / Twitter

Surf sur Internet

Fonctionnement de StopCovid

Photos

6 mises à jour d’applications, dont 1 grosse

Tests de débit

Avec le bloc 25 Watts fourni dans la boîte, la charge ne prend pas de temps, à tel point que nous avons loupé à deux reprises notre suivi.

Ci-dessous, un suivi :

14h15 : 0 %

14h23 : 15 %

14h41 : 50 %

14h51 : 70 %

14h58 : 82 %

15h07 : 92 %

15h10 : 94 %

15h23 : 100 %

Notez que le Galaxy S20 Ultra 5G propose de la charge sans-fil, mais également de la charge sans-fil inversée. Il a ainsi pu partager quelques pour cent de batterie avec un iPhone 11 un peu en rade. La fonction est accessible depuis le panneau de raccourcis avec l’icône Wireless PowerShare. Il faut avoir au moins 30 % de batterie pour partager. Un seuil que l’on peut d’ailleurs revoir à la hausse depuis les paramètres.

Une interface Android 10 avec quelques fonctions pratiques et les derniers patchs de sécurité

Samsung fournit un système d’exploitation Android 10 avec son interface One UI.

On note quelques préinstallations découlant de partenariats commerciaux : OneDrive, Facebook et Netflix. Ces applications ne peuvent être désinstallées.

Il y a également quelques fonctions pratiques, comme :

La gestion avancée des mouvements et gestes

Le mode à une main (bienvenu, vu la taille de l’écran)

Le mode nuit pour ne pas déranger le voisin de chambre

La barre latérale pour retrouver ses applications favorites

Le mode enfants Samsung Kids pour les parents les plus téméraires

Le mode Concentration pour éviter d’être distrait par le smartphone

Concernant la sécurité, enfin, une mise à jour nous a permis de passer aux derniers patchs de sécurité, ceux de juin 2020.

Rien à signaler du côté des solutions de déverrouillage. Vraiment rapides et efficaces, elles n’ont jamais posé de problème durant notre test. Et c’est tant mieux, au regard du prix du smartphone.

VERDICT

Écran ultra défini et ultra fluide, son puissant et stéréo, support de la 5G, grande polyvalence et effet waouh en photo, grosses performances en multimédia, énorme batterie pour encaisser une journée sans broncher, recharge de la batterie très rapide et interface logicielle aux petits oignons. En tant que modèle chapeautant la série haut de gamme Galaxy S20, le Galaxy S20 Ultra 5G met évidemment le paquet à tous les niveaux et offre ainsi une très bonne expérience au quotidien. Il faut toutefois aimer les grandes diagonales, avec l’écran de 6,9 pouces, et avoir un bon budget, sachant qu’on parle d’un smartphone à 1 359 euros. Deux aspects que l’on a en théorie déjà intégrés en s’intéressant à ce modèle.