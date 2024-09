Abonnés Freebox et Amazon Prime : 8 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Entre science-fiction et jeux au concept un peu farfelu, vous avez du choix avec la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 8 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Avec Tales from the Borderlands, découvrez Pandora sous un nouvel angle dans cette aventure narrative adorée et axée sur le choix qui se déroule après Borderlands 2. Guidez deux narrateurs peu fiables, Rhys, aspirant leader d’Hyperion, et Fiona, une arnaqueuse intelligente, dont la quête pleine de cupidité prend des tournures inattendues en fonction de vos choix. Faites face à de vicieux gangsters, à des cannibales et à une faune terrifiante alors qu’un partenariat improbable s’épanouit au cours de cette aventure délirante, aux conséquences allant de hilarantes à déchirantes.



Toujours dans une ambiance colorée, découvrez Arcadegeddon : Gilly, le propriétaire d’une salle d’arcade locale, tente de sauver son entreprise d’une méga entreprise anonyme. Pour ce faire, il prend tous les meilleurs jeux d’arcade et les connecte pour en faire un super jeu. Malheureusement, la méga entreprise, Fun Fun Co., pirate le jeu et injecte un virus. Vous et vos amis devez sauvegarder le jeu et la dernière arcade de votre ville natale.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Cursed to Golf offre une nouvelle vision des sous-genres golf et roguelike. Frayez-vous un chemin à travers un trou dans le PAR Count ou votre malédiction vous ramènera au début du parcours. Pour ajouter au défi, ces parcours n’ont pas seulement des bunkers et des endroits difficiles, mais sont également remplis d’obstacles fous comme des ventilateurs puissants, des pointes, des boîtes TNT, des téléporteurs et bien plus encore. Tout est normal dans cette version tordue du jeu classique.



Moonlighter est un RPG d’action avec des éléments de rogue-lite qui montre les deux côtés de la médaille : suivre les routines quotidiennes de Will, un commerçant aventureux qui rêve secrètement de devenir un héros.



Pour de l’action à fond les manettes, découvrez ShowGunners. Dans un futur dystopique où les entreprises font la loi, une émission de téléréalité brutale est le divertissement le plus en vogue de la ville. Vous incarnez Scarlett Martillo, une candidate en quête de vengeance. Pour gagner, vous devez naviguer dans de dangereuses arènes urbaines regorgeant de pièges mortels et affronter des hordes de psychopathes lourdement armés.



9 Years of Shadows est une metroidvania pleine d’émotions, agrémentée d’une musique apaisante, qui raconte l’histoire d’Europa, une jeune femme de noble naissance chargée de mettre fin à la malédiction qui sévit sur son peuple et de redonner de la couleur à toutes les terres.



Hell Pie est un jeu de plateforme en 3D qui vous met dans la peau de Nate, le « Démon du mauvais goût ». Il se voit confier l’honorable tâche de rassembler les ingrédients dégoûtants d’une infâme tarte d’anniversaire. Pour ce faire, Nate doit s’aventurer dans le monde entier et faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que ces ingrédients sont obtenus à temps, sinon il aura un sacré prix à payer.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Enfin, pour un peu de détente, découvrez Golfie, un deck-builder de minigolf de type rogue-like, basé sur la course. Jouez à des niveaux générés de manière procédurale, construisez un jeu de cartes aux capacités délirantes et essayez de vaincre les 18 trous. Choisissez votre itinéraire avec soin, car il n’y a pas deux descentes, ni deux tirs identiques. 

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox