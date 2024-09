Free ajoute 7 films gratuitement pour ses abonnés au catalogue d’Oqee Ciné

Trois films avec Keanu Reeves, un thriller, un spectacle ou encore une comédie romantique culte, la plateforme de streaming avec pub Oqee Ciné dévoile ses nouveautés de la semaine.

Gratuit pour tous les abonnés Forfait Free 5G et les abonnés Freebox avec service TV, Oqee Ciné permet de regarder sur cinq appareils simultanément plus de 600 films et séries sur de nombreux supports comme les Freebox, les smartphones, TV connectées Samsung, LG, Philips, Apple TV etc. Comme chaque vendredi, la plateforme AVOD de Free ajoute de nouveaux contenus.

En tête d’affiche, la star mondiale Keanu Reeves est à l’honneur dans trois films incontournables :

Dracula : Réalisé par Francis Ford Coppola, Dracula nous plonge dans une adaptation gothique du célèbre roman de Bram Stoker. Keanu Reeves incarne Jonathan Harker, un jeune avocat envoyé en Transylvanie pour rencontrer le mystérieux comte Dracula. Ce film est une œuvre incontournable pour les fans d’horreur classique et de récits surnaturels.

: Réalisé par Francis Ford Coppola, Dracula nous plonge dans une adaptation gothique du célèbre roman de Bram Stoker. Keanu Reeves incarne Jonathan Harker, un jeune avocat envoyé en Transylvanie pour rencontrer le mystérieux comte Dracula. Ce film est une œuvre incontournable pour les fans d’horreur classique et de récits surnaturels. Siberia : Dans ce thriller glacial, Keanu Reeves joue un négociant de diamants qui se retrouve en Russie pour conclure un accord risqué. Entre trahisons et complots, Siberia nous embarque dans une course contre la montre avec une ambiance pesante et captivante.

: Dans ce thriller glacial, Keanu Reeves joue un négociant de diamants qui se retrouve en Russie pour conclure un accord risqué. Entre trahisons et complots, Siberia nous embarque dans une course contre la montre avec une ambiance pesante et captivante. Johnny Mnemonic : Ce film de science-fiction, sorti en 1995, imagine un futur dystopique où Keanu Reeves incarne Johnny, un transporteur de données qui doit protéger des informations vitales stockées dans son cerveau. Une œuvre avant-gardiste qui précède les films de réalité virtuelle et de cyberpunk tels que Matrix.

Des comédies, des thrillers et une série animée culte sont aussi au menu des nouveautés de la semaine avec Les Chevaliers du Fiel : La Brigade des Feuilles, un spectacle hilarant qui met en scène des agents municipaux chargés de nettoyer les feuilles mortes des rues.

Si vous êtes amateur de thrillers remplis de suspense, Blindés est fait pour vous. Ce film suit un groupe de gardes de sécurité qui décident de détourner un convoi de fonds. Mais comme toujours, les choses ne se passent pas comme prévu.

On continue avec 30 ans sinon rien, une comédie romantique culte des années 2000, avec Jennifer Garner. Après avoir souhaité être plus âgée pour échapper à ses problèmes d’adolescente, une jeune fille de 13 ans se réveille dans la peau de son moi de 30 ans.

Et quoi de mieux pour finir qu’un dessin animé français mêlant aventure et fantasy!. Argaï, la Prophétie suit les aventures d’un prince courageux qui doit sauver sa bien-aimée en luttant contre les forces du mal dans un monde mystique.

Source : Portail Free.

