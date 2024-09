Les nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max désormais disponibles en précommande chez Free Mobile

Vous pouvez désormais précommander les tous derniers iPhone sur le site web de Free et dans ses boutiques.

Présentée lors d’une keynote dédiée en début de semaine, la toute nouvelle gamme de smartphones d’Apple peut désormais être précommandée chez l’opérateur de Xavier Niel. Une fois la précommande réalisée, la livraison est prévue à partir du 20 septembre prochain.

Chacun des modèles sont disponibles en différents coloris et avec diverses capacités de stockage, voici les prix :

Iphone 16 Iphone 16 Plus 128 Go : 999€ au comptant, 399€ puis 20,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex

: 999€ au comptant, 399€ puis 20,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex 256 Go : 1129€ au comptant, 479€ puis 22,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex

: 1129€ au comptant, 479€ puis 22,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex 512 Go : 1379€ au comptant, 679€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex 128 Go : 1149€ au comptant, 499€ puis 22,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex

: 1149€ au comptant, 499€ puis 22,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex 256 Go : 1279€ au comptant, 579€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex Iphone 16 Pro Iphone 16 Pro Max 128 Go : 1259€ au comptant, 579€ puis 23,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex

1259€ au comptant, 579€ puis 23,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex 256 Go : 1389€ au comptant, 689€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex

: 1389€ au comptant, 689€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex 512 Go : 1639€ au comptant, 939€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex

1639€ au comptant, 939€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex 1To: 1839€ au comptant, 1189€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex 256 Go : 1509€ au comptant, 809€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex

: 1509€ au comptant, 809€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex 512 Go : 1709€ au comptant, 1059€ puis 24,99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex

Chacun d’entre eux est proposé avec une offre de remboursement de 50€, pour en bénéficier il vous suffit de suivre la procédure indiquée dans ce coupon. Cette gamme n’entend pas apporter de révolution concrète en termes technique, mais sera notamment la première à bénéficier d’Apple Intelligence.

L’innovation reste également présente au niveau de la photographie, les iPhone 16 Pro et Pro Max introduisant un système de caméra ultra-haute définition de 48 mégapixels, avec des améliorations notables en basse lumière grâce à un nouveau capteur plus grand. Un téléobjectif à zoom optique x10 sur le modèle Pro Max permet d’atteindre un niveau de détail impressionnant pour des photos à distance. En parallèle, la vidéo 8K fait son apparition, offrant aux utilisateurs la possibilité de capturer des images d’une qualité professionnelle. L’intelligence artificielle est aussi mise à profit pour améliorer la photographie. Sans oublier la fonctionnalité Camera Control, qui révolutionne la prise de photos et de vidéos. Grâce à cette technologie, les utilisateurs des modèles Pro peuvent désormais contrôler à distance tous les réglages de la caméra via un autre appareil Apple, comme un iPad ou un Mac.

