Clin d’oeil : Free avait déjà annoncé par erreur la grosse nouveauté de cette semaine

Une boulette qui n’en était pas vraiment une…

Mardi, Free lançait une grosse nouveauté, à savoir l’intégration sans surcout du service Universal + et de ses 4 chaînes sur la Freebox Delta. Une annonce d’autant plus appréciable qu’elle concerne une ancienne offre de Free. Mais pour ceux qui ont suivi Univers Freebox, cette nouveauté était plus ou moins attendue.

En effet, le 15 mars dernier, nous avions remarqué sur le site de Free que sur la fiche de présentation de la Freebox Delta, le service Universal+ apparaissait comme étant inclus dans l’offre. Free avait rapidement modifié son site web mais finalement, l’info était réelle et avait donc été annoncée un peu trop top par l’opérateur :

La présentation de la Freebox Delta sur le site de Free début mars :

