Le saviez-vous : Free Mobile propose son propre outil de diagnostic à ses abonnés en cas de panne avérée sur leur smartphone

Vous rencontrez des difficultés à utiliser votre smartphone ou une de ses fonctionnalités ? Ou vous semblez impacté par un dysfonctionnement ? Free propose un outil de diagnostic afin de les aiguiller.

En cas de problème sur votre mobile, vous pouvez chercher des solutions via cet outil de diagnostic de Free avant de passer en boutique ou faire appel à un réparateur. Depuis plus d’un an, l’opérateur permet de trouver de premières solutions à de nombreux problèmes rencontrés Vous pouvez le trouver dans la section “mon Mobile” du site de l’assistance, avant même l’affichage des divers sujets pouvant être abordés ou en cliquant sur ce lien.

Il vous sera alors proposé de choisir la marque parmi un large choix, puis le modèle de votre smartphone. Une page s’affichera ensuite regroupant plusieurs thématiques (application, mémoire, bouton, SMS, mail, multimédia, sons, réseaux, bluetooth) avec un moteur de recherche pour vous y retrouver plus facilement. Vous pourrez ainsi y décrire votre problème ou chercher parmi les diverses catégories celle qui convient à votre situation. Un onglet regroupe également l’ensemble des pannes fréquemment rencontrées.

En cliquant sur le sujet vous concernant, vous trouverez alors des conseils de la part de Free Mobile vous invitant à réaliser une manipulation particulière ou à suivre un questionnaire pour préciser votre souci.

Si la manipulation ne fonctionne pas, il est bien sûr conseillé de contacter le service après vente de l’opérateur si vous vous êtes procurés votre smartphone chez Free ou chez le revendeur directement. S’il ne s’agit pas de la solution miracle à tous les problèmes, cet outil peut tout de même être assez pratique pour des problèmes pouvant être simplement résolus et permet ainsi d’éviter de payer un réparateur pour rien, ou du moins une perte de temps causée par un déplacement inutile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox