Freebox TV : découvrez le nouveau plan des chaînes et services disponibles mis à jour par Free

A chaque nouveau plan de service, Free met à jour sa liste des chaînes et services disponibles sur les Freebox. Voici le nouveau PDF de septembre 2024, pratique dans certains cas.

Cette semaine Free a lancé un nouveau plan de services avec l’arrivée de nouvelles chaînes comme BFMTV 2 , le retrait d’autres mais aussi la mise en place d’une renumérotation avec un nouveau bloc de chaînes d’info.

Pour tout savoir sur les centaines de chaînes accessibles, de leur canal de diffusion à leur inclusion ou non dans le bouquet basic, TV by Canal ou uniquement dans l’offre Freebox Ultra , en passant par leur disponibilité en HD ou 4K, Free met à disposition un plan sous forme de PDF. Celui-ci permet aussi d’accéder à la liste des services de streaming proposés et des différents packs payants affichés.

La version de septembre 2024 est désormais disponible, elle intègre tous les changements présentés dans nos lignes depuis mardi dernier comme la désormais gratuité pour tous les abonnés de Fox News sur le canal 355 ou encore l’arrivée de 8 chaînes dans le Pack Maghreb . Par ailleurs, Duck TV a été déplacée sur le canal 158 et Pitchoun Kids Music sur le 160.

