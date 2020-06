Disney+ : à défaut de pouvoir sortir au cinéma, le blockbuster “Artemis Fowl”est disponible dès aujourd’hui sur la plateforme

Le film devait sortir dans les salles américaines fin du mois de mai dernier, la crise de Covid-19 empêchant sa sortie, Disney a préféré proposer sur sa plateforme Disney+ “Artemis Fowl” des ce vendredi 12 juin.

Disney a dû faire un choix entre repousser la sortie ou proposer le film directement sur sa plateforme SVOD, et c’est le second choix qui l’a emporté. Le blockbuster à 120 millions de dollars “Artemis Fowl” est disponible en inédit sur Disney+ dès aujourd’hui.

Le film est adapté du premier tome de la saga de l’écrivain irlandais Eoin Colfer . Le rôle d’Artemis Fowl est tenu par Ferdia Shaw. L’histoire suit les aventures d’Artemis Fowl, le descendant d’une famille de criminels. Le jeune Artemis est doté d’une intelligence surdéveloppée et lorsque son père disparait, il découvre les secrets que ce dernier lui cachait et se retrouve mêlé à un combat avec le Peuple des Fées. De puissants et mystérieux êtres qui vivent sous terre.