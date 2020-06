France Télévisions dévoile les fictions qui débarqueront sur ses plateformes numériques pour la saison prochaine

France Télévisions a dévoilé sa programmation prévue pour la saison 2020/2021 sur ses plateformes numériques France.tv et France.tv Slash.

“Skam France” la série adaptée d’un concept norvégien revient pour une saison 7 et 8 affirme Seneb Dhab le directeur de la fiction numérique chez France Télévisions, alors que la saison 6 rencontre un franc succès. Mais d’autres programmes vont faire leur retour, comme la série “Mental” qui a reçu le prix de la meilleure série en 2019 à La Rochelle, “Stalk” la série sur l’univers du hacking et “Parlement” la série co-produite par la France, l’Allemagne et la Belgique revient pour une saison 2. Et pour finir, “Les engagés” la série LGBT pour une saison finale en trois épisodes.

Mis à part ces retours, France Télévisions a bien sur des inédits en poche comme “Craignos” une série humoristique qui abordera la France d’aujourd’hui au travers des quartiers populaires. Vous pourrez retrouver Chloé Jouannet, dans “Derby Girl”, elle tiendra le rôle d’une ancienne championne de patinage artistique qui remontera la pente grâce au roller Derby, elle se donnera pour objectif d’emmener le plus haut possible l’équipe de France de la discipline.

Mais ce n’est pas tout, France Télévisions proposera du fantastique avec “Caro Nostra” ou “Les mains bleues”, la première série raconte l’histoire d’une famille d’ogres mangeant de la chair humaine tout en ayant une vie qui à l’air totalement banal, la seconde série suit les aventures d’un nigérian sans papier qui découvre un don “extraordinaire” chez lui.

Ramzy Bedia dans “Or de lui” campera le rôle d’un vendeur de provinces qui découvre un beau jour qu’il peut pondre de l’or. Dans “Louis XXVIII”, vous découvrirez la France d’aujourd’hui si la monarchie n’avait pas été abolie. Malheureusement, un tragique accident d’avion ayant tué l’ensemble de la famille royale oblige un adolescent immature à monter sur le trône.

Le monde du rap sera abordé dans “Diana Boss”, avec Malika une avocate stagiaire de 23 ans qui voue une réelle passion pour le rap et son nom dans le milieu est “Diana Boss”.

Pour finir “Girlsquad” le “Pretty Little Liars” à la Française raconte l’histoire de Ruby, Chloé, Sofia et Constance, qui après avoir passé leur bac pensé passer un superbe été, ces dernières vont rapidement voir leur vie basculer lorsque lors d’une soirée un événement tragique va se produire.