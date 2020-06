France 2 : “L’amie prodigieuse” la série inspirée des romans d’Elena Ferrante en clair à partir du 1er juillet

La deuxième saison de la série avait été diffusée au début de l’année sur Canal+, découvrez la première saison sur France 2 cet été.

La série a connu un grand succès en Italie et aux Etats-Unis tant coté audience que critique. Cette série est adaptée des livres d’Elena Ferrante. La sage se dévoilera a raison de deux épisodes tous les mercredis à partir de 21 h 05.

La série aborde la vie de deux femmes et de leurs enfances dans un quartier pauvre de Naples au début des années 50, la série suit la relation qui lie ces deux femmes. La série comporte déjà 2 saisons et une 3e saison a déjà été commandé par la chaîne Rai et la chaîne HBO. Chaque saison correspond à un tome de la série de 4 livres écrit par Elena Ferrante, on peut donc penser qu’une quatrième saison sortira. La première saison est centrée des deux protagonistes alors que la seconde saison en dévoile plus sur leur adolescence.