Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Bouygues Telecom lance son offensive anti-Free Mobile, une “révolution” chez Free, Pop ! etc.

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

1ᵉʳ juillet 1991 : le premier appel 2G est passé

À l’heure de la 5G, il est bon de se rappeler par quoi il a fallu passer pour y arriver. Le 1ᵉʳ juillet 1991, le Premier ministre finlandais passait le tout premier appel en 2G pour contacter le vice-maire de la ville de Tampere, grâce au réseau de Radiolinja et aux équipements de Nokia et de Siemens. Pour la première fois, la voix était découpée en tranches et transportées via une technologie numérique. C’est aussi grâce à cette technologie que le roaming international et les SMS ont pu se développer. Une technologie conçue par l’Europe, qui est devenu la norme.

1er juillet 1992 : naissance du premier opérateur mobile en France

France Télécom lançait le premier opérateur de téléphonie mobile il y a 32 ans de cela. Il s’agit d’Itineris, qui a existé jusqu’en juin 2001, avant de disparaître au sein des offres d’Orange. En 1999, Itinéris comptait plus de 10 millions de clients. À titre d’indication, rappelez-vous du forfait Ola d’Itinéris, proposé en 2000 pour 165 francs (environ 25€) avec une heure de communication.

1er juillet 2013 : France Télécom devient officiellement Orange

La fin d’une transition qui datait déjà de 2001. Après avoir renommé Itinéris, Ola et Mobicarte en Orange, puis les activités Wanadoo ou Ma ligne TV, le changement de nom définitif du groupe qui se faisait appeler France Télécom – Orange est voté par l’assemblée générale de l’opérateur en 2013, et effectif le 1er juillet de la même année.

1er juillet 2014 : Free Mobile baisse ses tarifs de roaming

Une bonne nouvelle pour les globe-trotters ! Le 1er juillet 2014, l’opérateur de Xavier Niel annonçait baisser le prix des communications (voix, SMS, MMS et data) émises ou reçues depuis l’étranger et les doms pour tous les abonnés à ses forfaits mobiles. Des baisses toutes en dessous des plafonds mis en place dans l’union Européenne, avec des réductions allant jusqu’à 55% par rapport aux tarifs proposés par Free auparavant. Le tout dans un grand nombre de pays.

02 juillet 2020 : la Freebox Delta entièrement pilotable à la voix

Une première en Europe ! Le player Devialet proposé avec la Freebox Delta bénéficiait le 02 juillet 2020 d’une mise à jour importante avec une fonctionnalité qui pourra s’avérer bien pratique pour ceux habitués à ce type d’usage. Depuis cette date, le player est en effet entièrement pilotable avec Alexa.

L’assistant vocal d’Amazon était déjà intégré, mais dans une version “classique”, ne permettant pas d’influer sur les actions liées aux services proposés par le player Devialet. “Cette nouvelle fonctionnalité gratuite permet aux utilisateurs de la Freebox Delta de rechercher, lancer ou contrôler du contenu vidéo simplement à la voix, via Alexa. Avec cette alternative à la télécommande, vous pouvez avoir les mains libres pour faire autre chose en regardant votre série préférée !” expliquait alors l’opérateur.

4 juillet 2011 : Bouygues Telecom lance sa marque low-cost B&You avant l’arrivée de Free Mobile Retour en 2011. La concurrence est alors féroce sur le marché du téléphone mobile, après la bataille de la TVA et avant l’arrivée de Free Mobile. Le 4 juillet de la même année, Bouygues Telecom décide de passer à l’offensive, frappant un grand coup. L’opérateur lança B & You, une nouvelle marque distribuée uniquement sur Internet, proposant deux forfaits très agressifs à l’époque. Encore aujourd’hui, ce sont les forfaits sous cette marque qui restent les principaux concurrents des offres Free Mobile chez Bouygues Telecom. Mais ça n’aura pas suffi pour enterrer Free Mobile lors de son lancement. 5 juillet 2016 : Cocorico, Iliad va pouvoir faire son entrée sur le marché du mobile en Italie En plein été 2016, Iliad a signé un accord avec les groupes Hutchison et VimpelCom, dans le cadre du projet de fusion de leurs filiales H3G et Wind, afin d’acquérir les actifs composant l’ensemble de remèdes proposé à la Commission Européenne dans le contexte du processus d’examen de cette fusion. Cet ensemble de remèdes allait permettre au Groupe Iliad de proposer des services mobiles compétitifs et de devenir le quatrième opérateur de réseau mobile disposant d’une couverture nationale. On connaît la suite. 6 juillet 2021 : Free Flex est né ! La fameuse révolution mobile est lancée par l’opérateur le 6 juillet 2021. L’opérateur était très attendu sur le marché du mobile subventionné et lançait ainsi une alternative basée sur un principe simple : la transparence. L’idée derrière Free Flex était de dissocier clairement le prix du terminal et celui du forfait, sans aucun coût caché et en laissant une liberté d’action à l’abonnée. De cette réflexion a émergé l’offre de location améliorée de Free permettant de souscrire à un forfait mobile Free et de choisir un smartphone dont le paiement est échelonné sur 24 mois. A tout moment, il est possible d’acheter le modèle ou de le restituer si vous n’avez pas envie de le conserver. Un pied de nez à la concurrence. 7 juillet 2015 : le forfait mobile Free devient la première offre sans engagement à moins de 20€/mois incluant le roaming depuis tous les pays de l’Union Européenne Si Free a été le 1er opérateur à inclure dès 2013 le roaming depuis un pays d’Europe dans un forfait à moins de 20€/mois sans engagement, l’opérateur a ensuite constamment enrichi ses « Pass Destination » en incluant d’autres pays. Le 15 juillet 2015, il les a étendu à tous les pays de l’Union Européenne sans surcoût. Le forfait mobile Free comprenait alors les appels illimités depuis le pays de l’UE vers ce même pays et vers la France métropolitaine 35 jours par année civile et par pays de l’UE . Mais aussi les SMS/MMS illimités et l’internet mobile en 3G jusqu’à 3 Go/mois (décompté de l’enveloppe Internet du Forfait Free) 35 jours par année civile. Il en allait de même pour les communications reçues qui sont incluses dans le Forfait mobile Free. La fin des frais d’itinérances dans toute l’Union européenne a quant à elle été actée par Bruxelles en juin 2017. 7 juillet 2020 : lancement de la Freebox Pop Déjà quatre ans pour la petite box de Free. Le 7 juillet 2020 avait lieu une keynote exceptionnelle, dans les jardins du siège d’Iliad pour présenter le nouveau né des offres Freebox : la Pop. Après des mois de retard, cette nouvelle box était attendue au tournant et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas déçu. En plus d’un prix assez concurrentiel, on retrouvait pour la première fois des débits partagés, une toute nouvelle interface TV désormais bien connue du nom de Oqee, un répéteur WiFi inclus… Il y avait du choix ! Sans oublier l’avantage le plus attirant pour un client Free et Free Mobile : la possibilité d’avoir un forfait (à l’époque 4G) illimité pour 9.99€/mois. En plus de cette présentation, Xavier Niel en avait profité pour présenter le tout nouveau service Free Ligue 1 qui sera lancé le mois suivant et d’annoncer une grosse mise à jour pour toutes les Freebox, qui boostera leur WiFi. Le lancement de la Freebox Pop a également marqué la fin de deux offres , du moins en terme de commercialisation : les Freebox One et Crystal. Un début d’été 2020 très chargé pour Free. Si vous voulez revoir le lancement de cette box, voici le replay :

