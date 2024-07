Découvrez dans quels abonnements de Canal+ est incluse la nouvelle offre Ciné+ OCS

Fruit du rachat d’OCS par Canal+, la nouvelle offre de 6 chaînes de la filiale de Vivendi est incluse sans surcoût dans près de 8 abonnements Canal+.

Une opération technique a été effectuée dans la nuit du 2 au 3 juillet par Canal+ à destination de ses abonnés, laquelle a permis l’intégration de Ciné+ OCS, fraîchement lancée ce 3 juillet. Disponible notamment sur les box des opérateurs dont les Freebox ou encore Prime Video avec 7 jours offerts, cette nouvelle offre est par ailleurs incluse sans surcout et en remplacement des chaînes Ciné+ et OCS dans les offres Canal+ Ciné Séries, Rat+ Ciné Séries, Canal+ Friends & Family (avec Ciné Séries).

Selon l’assistance Canal, Ciné+ OCS est aussi incluse dans le pack les Chaînes Ciné Séries, Ciné Séries, Intégrale et Intégrale+ mais aussi dans les offres CANAL SAT avec + de Cinéma. Pour ceux qui ne disposent pas de ces formules, il est toujours possible de abonner à CINE+ OCS en option à 12,99€/mois via l’Espace Client, rubrique Abonnement.

Dans cette nouvelle offre, les chaînes OCS Max, OCS Pulp, OCS Géants et Ciné+Premier sont remplacées par la chaîne OCS. Les chaînes Ciné+Famiz, et Ciné+Club deviennent quant à elles Ciné+Family et Ciné+Festival.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox