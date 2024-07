Amazon autorisé à déployer son concurrent à Starlink, Kuiper, en France

Kuiper, le service d’internet par satellite d’Amazon a obtenu l’autorisation de l’Arcep pour tester sa connexion internet.

Alors que Starlink propose déjà son service de connexion internet par satellite en France, son concurrent Kuiper, détenu par Amazon, est autorisé à effectuer des tests en France. Le gendarme des télécoms qui a délivré ces autorisations précise qu’elles concernent trois satellites reliés à deux stations terrestres.

Kuiper affiche depuis le début un projet de “fournir un accès Internet rapide, fiable et abordable” aux foyers, entreprises ou encore gouvernements situés dans des zones pas ou mal connectées. La filiale d’Amazon désire “accroître l’accès mondial au haut débit grâce à une constellation de 3.326 satellites en orbite terrestre basse“. Les deux premiers satellites ont été envoyés en octobre dernier et l’ensemble de la flotte devrait être en orbite d’ici 2029. Le lancement officiel de l’offre est prévu pour 2025 et son prix, s’il est inconnu, devrait être moindre que celui de Starlink.

Source : BFM TV

