Le cinéma d’auteur s’invite chez Netflix, première salve avec 12 films de François Truffaut

Netflix se diversifie est va prochainement ajouter à son catalogue un ensemble de films d’auteur en partenariat avec MK2.

La première salve sera déployée à partir du vendredi 24 avril avec 12 films de François Truffaut. De son premier film “Les 400 coups” avec le jeune Jean-Pierre Légaud ainsi que « Tirez sur le pianiste », polar un peu parodique et tendre avec Charles Aznavour, « Jules et Jim » sur les amours impossibles de de deux hommes amis avec une jeune femme dont le rôle est tenu par Jeanne Moreau, qui chante dans ce film une chanson culte, « Le tourbillon de la vie ». Le film phare du cinéaste , « Le Dernier métro », avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, ou la vie souterraine d’un théâtre sous l’Occupation. Depardieu que l’on retrouve dans « La femme d’à côté » avec Fanny Ardant à revoir aussi dans « Vivement dimanche ».

Dans les mois qui suivent, le géant de la SVOD ajoutera également à son catalogue, les films de Jacques Demy le créateur des “Parapluies de Cherbourg” et des “Demoiselles de Rochefort”. Le cinéma muet trouvera également sa place avec les films de Charlie Chaplin. MK2 détient également les droits des films de David Lynch, Xavier Dolan ainsi que le cinéaste Krzystof Kieslowski. Pour la fin de l’année 2020, Netflix mettra également à disposition sur sa plateforme, une grande partie de l’oeuvre de Claude Chabrol.

Source : Le Parisien