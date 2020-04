Molotov : trois nouvelles chaînes débarquent sur le service de télévision par internet

Le groupe NRJ autorise désormais la diffusion de ses chaînes sur la plateforme OTT Molotov.tv.

Depuis sa création en 2014, Molotov n’avait jamais diffusé les chaînes du groupe NRJ sur sa plateforme. Jusqu’à maintenant le groupe ne voulait pas être présent sur la plateforme OTT, et en 2017 le CSA avait autorisé l’absence des chaînes NRJ 12 et Chérie 25 sur Molotov.

Il semblerait que la hache de guerre soit enterrée entre NRJ et Molotov, car un encart présentant les trois chaînes du groupe NRJ avec indiqué “Nouveau” par dessus est apparu sur la page d’accueil de Molotov. Vous pouvez donc dès maintenant retrouver gratuitement sur Molotov.tv, NRJ 12 et Chérie 25 qui sont les deux chaînes TNT du groupe . Concernant NRJ hits, elle sera uniquement disponible via Molotov Extended. Molotov Extended est une option payante de Molotov, réunissant 50 chaînes thématiques au prix de 9,99€/ mois sans engagement avec une période d’essai de 1 mois. À noter que ces trois chaînes sont également disponibles sur l’ensemble des forfaits Freebox.