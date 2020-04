Le prolongement du confinement oblige plusieurs jeux télévisés à passer en rediffusion

Le stock d’inédits de jeux télévisé des chaînes arrive à sa fin , les chaînes vont devoir passer aux rediffusions.

Depuis la mi-mars, les mesures de confinement ont mis en pause l’ensemble des tournages prévu par les chaînes de télévision. Et ces tournages ne pourront pas reprendre avant au moins le 11 mai prochain. Les producteurs d’émissions ont tenté de prévoir le coup avec un maximum d’émission tournée avant l’annonce du confinement de la population. Malheureusement certains programmes se retrouvent à court d’inédit. C’est le cas pour “N’oubliez pas les paroles” présenté par Nagui, qui est passé depuis lundi dernier en rediffusion sur France 2, ainsi que “Les Z’amours” animé par Bruno Guillon diffusé plus tôt dans la journée. “Des chiffres et des lettres” avec Laurant Romejko a dû se résigner depuis fin mars à laisser place aux rediffusions. Mais sur France 3 il n’y aura pas que de la rediffusion, “Questions pour un champion” et “Slam” possèdent un stock d’émission pour tenir jusqu’en juin.

D’autres jeux diffusés sur France 2 comme “Tout le monde veut prendre sa place” avec Nagui et “Tout le monde à son mot à dire” animés par Olivier Minne et Sidonie Bonnec disposent encore d’une semaine d’inédits avant de passer en rediffusion lundi prochain.

Sur la chaîne numéro 1, le jeu phare “Les 12 coups de midi” de Jean-Luc Reichmann voit sa réserve d’inédits baisser à toute vitesse et devrait tenir jusqu’à la fin de la semaine prochaine, l’animateur réfléchit donc a une version confinée de son jeu diffusé tout les midis sur TF1 “Je travaille tous les jours, depuis le début du confinement, pour voir comment on peut réinventer ’Les 12 coups de midi’ et rester à l’antenne tous les jours avec une émission inédite”, a indiqué Jean-Luc Reichmann.