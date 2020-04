La saga Twilight sur W9 tout les lundis soir, premier épisode ce soir à 21h05

Durant le confinement, les vampires s’invitent le lundi soir sur W9.

La saga Twilight , inspirée des romans fantastiques à succès de Stephenie Meyer. La sage comprend 6 films et sera diffusée les lundis soir sur W9, à raison d’un film par soir.

W9 commence ce soir avec le premier film : Twilight, chapitre I : Fascination réalisée par Catherine Hardwicke avec Robert Pattinson et Kristen Stewart.

Synopsis : Bella Swan (Kristen Stewart), 17 ans, quitte l’Arizona, État ensoleillé où elle vivait avec sa mère et son beau-père pour emménager chez son père Charlie à Forks, une petite ville pluvieuse et grise de l’État de Washington. Au lycée, elle rencontre la mystérieuse famille Cullen et tout de suite se sent attirée par Edward (Robert Pattinson) extrêmement séduisant, mais distant.De plus en plus fascinée par lui et sa famille, Bella décide de mener l’enquête et découvre qu’Edward Cullen est un vampire capable de lire dans les pensées de tout le monde… sauf elle.