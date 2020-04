Le Tour de France 2020 officiellement reporté du 29 août au 20 septembre prochain

Un chamboulement de plus dans le monde du sport, la célèbre compétition de cyclisme se voit repousser à la fin de l’été.

Initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France voit sa 107e édition repoussée de deux mois, du 29 août au 20 septembre. Christian Prudhomme le directeur de la course a indiqué au micro du “13 Heures” de France 2 que cette décision a été prise après l’annonce du prolongement du confinement jusqu’au 11 mai par le président Emmanuel Macron. Le parcours prédéfini pour cette 107e édition ne sera pas modifié, le départ se fera de Nice et l’arrivée sera comme a l’acoutumé sur les Champs-Élysées à Paris.

Ce changement de date impact également les diffuseurs, France Télévisions qui diffuse chaque année le Tour de France sur France 2 et France 3, permettant de booster l’audience durant l’été qui est une période assez calme coté nouveau programme. France Télévisions va voir son calendrier de diffusion perturbé avec un démarrage de la compétition à l’aube de la rentrée. Le groupe audiovisuel public ne devrait pas pouvoir compter sur France 4 et France Ô, car ces deux chaînes sont censées disparaitre le 9 août prochain. Affaire à suivre, car un certain engouement apparait envers France 4 depuis que cette dernière est réquisitionnée dans le cadre de la mission “Nation apprenante” pour la continuité scolaire durant le confinement.