La chaîne L’Équipe acquiert une partie de la marque “Direct Auto” pour son émission “L’Equipe Moteur”

La chaîne L’Équipe va proposer un nouveau rendez-vous matinal du lundi au vendredi, un condensé du magazine “Direct Auto”.

La chaîne sportive du canal 21 de la TNT s’est offert des numéros d’anciennes saisons de “Direct Auto Express”. Ce rendez-vous sera proposé du lundi au vendredi à 9h05 sur la chaîne L’Équipe pour le format “L’Équipe Moteur” à raison de 5 épisodes par jour . Toujours présenté par Gregory Galiffi, vous pourrez retrouver les meilleurs reportages diffusés dans “Direct Auto”.

“Direct Auto Express” est un programme qui a débarqué sur les antennes de Direct 8 (C8 maintenant) en 2005. Fort de son succès le programme est toujours diffusé sur l’antenne de C8 avec de nouveaux épisodes. Et le magazine d’origine dont est inspiré “Direct Auto Express” est également toujours diffusé tous les samedis matin sur la chaîne TNT du groupe Canal +, qui ne propose plus d’inédits en ce moment à cause des annulations de tournage du fait de l’épidémie de Covid-19.